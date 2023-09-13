В "Крокус Экспо" проходит выставка технологий и оборудования для водного хозяйства

Участвуют около 400 компаний из 30 регионов, а также гости из Белоруссии, Китая, Турции, Сингапура и Тайваня

В "Крокус Экспо" проходит международная выставка технологий и оборудования для водного хозяйства - "ЭкваТэк-2023".

Посетителям представлены отечественные разработки, предназначенные для развития отрасли. В выставке участвуют около 400 компаний из 30 регионов, а также гости из Белоруссии, Китая, Турции, Сингапура и Тайваня.

Мероприятие содействует достижению целей федерального проекта "Чистая вода".

"Сегодня в России более 120 предприятий предлагает свои решения для водохозяйственного комплекса. Они вносят большой вклад в развитие отрасли. Только за прошлый год объем производства у нас вырос почти на четверть. И достиг 35 млрд рублей. Собственно, мы видим, что доля отечественного оборудования на нашем рынке увеличивается", - указал Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли России.

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