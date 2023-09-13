ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль пообещал строить отношения с КНДР, несмотря на "окрики извне"

10:38
  • среда
  • 13 сентября 2023

Эти отношения касаются только двух государств

Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет продолжать выстраивать отношения с КНДР на взаимовыгодной основе. Такое заявление сделал в среду, 13 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин показал Ким Чен Ыну сборку "Ангары" и автомобиль Aurus
Путин объяснил решение принять Ким Чен Ына на Восточном

Спикер Кремля напомнил, что КНДР является близким соседом России — формировать отношения Москва будет "таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям".

Чиновник также рассказал, что Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не будет препятствием для развития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который находится в эти дни с визитом в России, подтвердил, что Пхеньян намерен и дальше развивать отношения с Москвой, а также "находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства".

Укрепление связей между Россией и КНДР вызывает тревогу на Западе. В Соединенных Штатах предостерегают Северную Корею от поставок вооружений России, угрожая Пхеньяну санкциями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.