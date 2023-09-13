Кремль пообещал строить отношения с КНДР, несмотря на "окрики извне"

Эти отношения касаются только двух государств

Россия, несмотря ни на какие окрики и замечания извне, будет продолжать выстраивать отношения с КНДР на взаимовыгодной основе. Такое заявление сделал в среду, 13 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что КНДР является близким соседом России — формировать отношения Москва будет "таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям".

Чиновник также рассказал, что Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не будет препятствием для развития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который находится в эти дни с визитом в России, подтвердил, что Пхеньян намерен и дальше развивать отношения с Москвой, а также "находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства".

Укрепление связей между Россией и КНДР вызывает тревогу на Западе. В Соединенных Штатах предостерегают Северную Корею от поставок вооружений России, угрожая Пхеньяну санкциями.

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