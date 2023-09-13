МИД России оценил идею Эстонии конфисковывать российские активы

Речь идет об активах, заблокированных в рамках санкций

Российская сторона считает высказанную в Эстонии идею конфискации активов России злонамеренной. Такое заявление в среду, 13 сентября, сделало российское Министерство иностранных дел.

Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что подобные идеи вынашиваются не только там, но и в других недружественных странах, сообщает РИА Новости.

Идея конфискации российских активов, заблокированных в западных странах в рамках рестрикций, уже неоднократно звучала. Украина настаивает на получении этих средств якобы для восстановления страны после завершения боевых действий.

8 сентября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкну пообещал, что его страна первой в Евросоюзе "узаконит" конфискацию замороженных активов России, причем произойдет его, по его утверждению, уже в 2023 году.

Российский лидер Владимир Путин между тем указал, что наша страна уже заработала в два раза больше замороженных ранее золотовалютных резервов, а американские и европейские политики из-за своих недружественных действий "навсегда" утратили доверие России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"