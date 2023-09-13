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Собянин: В Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

10:39
  • среда
  • 13 сентября 2023

Его собрали в районе города Лыткарино Московской области

Мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном", доставили в центр Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в среду, 13 сентября.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, днем ранее в центр Москвы доставили уникальную конструкцию – 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном".

Пролетное строение массой 235 тонн собрали в районе города Лыткарино Московской области и на двух баржах за восемь часов перевезли к острову Балчуг. В течение среды специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры.

В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут, резюмировал Сергей Собянин.

Ранее Собянин отмечал, что благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь, хотя еще несколько лет назад его набережные выглядели неуютно и пустынно.

В рамках масштабного благоустройства на острове высадили липы, дубы, клёны и вязы. От Дома музыки до Дома культуры "ГЭС-2" проложили единый пешеходный маршрут. Также с острова можно легко перейти на другую сторону Москвы-реки и полюбоваться на цветущий парк "Зарядье".

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