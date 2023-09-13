Захарова прокомментировала инцидент с обломками БПЛА в Румынии

У Бухареста нет доказательств причастности Москвы к этому инциденту

Власти Румынии не располагают доказательствами, которые указывали бы на причастность Москвы к инциденту с потерпевшим крушение на территории страны БПЛА. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что буквально несколько недель назад украинский дипломат Олег Николенко заявил об обнаружении обломков беспилотника ВС России на румынской территории. Позднее эту информацию опроверг президент Румынии Клаус Йоханнис, уточнив, что российские военные никогда не создавали прямых угроз "национальному пространству" страны.

"Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет", - заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российская сторона воспринимает заявления политического руководства Румынии по данному происшествию в качестве очередной "пиар-акции", цель которой заключается в эскалации ситуации в регионе. По ее словам, несмотря на то, что у Бухареста нет к каких-либо "реальных доказательств" причастности Москвы к инциденту, румынские чиновники все равно продолжают "накалять обстановку", раздавая многочисленные интервью по этому поводу.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у Москвы нет планов по нанесению авиаударов по объектам критической инфраструктуры Румынии. По мнению представителя военно-политического блока, Россия не планирует совершать подобного рода атаки в отношении стран-участниц альянса.

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