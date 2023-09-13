Чехия отказалась выдавать Киеву военнобязанных украинцев

Украина пытается заставить служить уехавших граждан

Чехия не будет экстрадировать на Украину так называемых уклонистов по запросу Киева. Об этом в среду, 13 сентября, рассказал официальный представитель чешского Министерства юстиции Владимир Репка.

Спикер оборонного ведомства сослался на европейскую конвенцию, которая исключает выдачу за военные преступления – уклонение от военной службы, дезертирство, неподчинение приказу и так далее.

При этом чиновник уточнил, что "в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека", сообщает чешское издание Idnes.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что у контрнаступления украинской армии не будет счастливого конца, поскольку "мы потеряли много людей".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что мобилизация на Украине носит насильственный характер, идет одна волна за другой. По словам президента России, ВСУ за время своего контрнаступления потеряли свыше 71 тысячи бойцов.

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