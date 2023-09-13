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Полковник Макгрегор: маневры НАТО в Черном море грозят войной с Россией

11:37
  • среда
  • 13 сентября 2023

Вашингтон планирует взять под контроль черноморские порты для вывоза украинского зерна

Потенциальные учения НАТО в акватории Черного моря могут привести к противостоянию между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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Как отметил аналитик, в ближайшее время американское командование планирует анонсировать военные учения в Черном море. По мнению Макгрегора, такие действия указывают на стремление Белого дома "заполучить контроль" над черноморскими портами для безопасного вывоза украинского зерна в ведущие страны Европы.

"Если наши военные корабли подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, то они будут действовать", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что подобного рода военные учения могут привести к "новому витку" напряженности между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в таком случае вероятность благоприятного исхода для США крайне мала.

"В итоге мы потеряем корабли!" - заключил он.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал украинского контрнаступления указывает на неудачу внешнеполитической стратегии Вашингтона. По мнению военного аналитика, недальновидная политика стран "коллективного" Запада в отношении России привела к эскалации ситуации на Украине.

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