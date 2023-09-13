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Доходы России от экспорта нефти в августе выросли на 1,8 млрд долларов

11:44
  • среда
  • 13 сентября 2023

Западу не удается лишить Россию нефтегазовых поступлений в бюджет

Доходы российского бюджета от нефтяного экспорта в августе 2023 года увеличились на 1,8 млрд долларов, до 17,1 млрд долларов. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном в среду, 13 сентября.
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Ведомство объяснило такой рост повышением нефтяных цен, которое скомпенсировало сокращение объема поставок черного золота — на 150 тысяч баррелей в сутки, до 7,2 млн б/с, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает сейчас ключевые позиции в мировой энергетике, "несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции". Российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно.

При этом отмечается существенный рост ненефтегазовых доходов российского бюджета, которые в августе превысили 1,820 трлн рублей, что на 56,5% больше уровня аналогичного периода 2022 года.

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