Рестрикции не смогли обрушить российскую экономику

Россия, несмотря на санкционные ограничения со стороны Запада, смогла существенно нарастить производство ракет, танков и другого вооружения. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как отмечают эксперты, которых цитирует издание, российские власти успешно перестроили экономику страны, сосредоточив основное внимание на оборонном производстве.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны. Наша страна сама обеспечивает себя всеми видами вооружений, причем в количестве, превосходящем текущие потребности российской армии.

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан предупредил, что Запад не сумеет одолеть Россию, поскольку "у русских больше солдат, они сильнее". Политик также указал, что "они не сдадут своего лидера, будут защищать страну, наращивать производство вооружений".

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