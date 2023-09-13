ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

NYT: санкции не помешали России нарастить выпуск ракет и танков

12:00
  • среда
  • 13 сентября 2023

Рестрикции не смогли обрушить российскую экономику

Россия, несмотря на санкционные ограничения со стороны Запада, смогла существенно нарастить производство ракет, танков и другого вооружения. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как отмечают эксперты, которых цитирует издание, российские власти успешно перестроили экономику страны, сосредоточив основное внимание на оборонном производстве.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны. Наша страна сама обеспечивает себя всеми видами вооружений, причем в количестве, превосходящем текущие потребности российской армии.

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан предупредил, что Запад не сумеет одолеть Россию, поскольку "у русских больше солдат, они сильнее". Политик также указал, что "они не сдадут своего лидера, будут защищать страну, наращивать производство вооружений".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сборка танка
Сборка танка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.