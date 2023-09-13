Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

Захарова призвала Азербайджан уважать территориальную целостность России

Москва выразила дипломатический демарш Баку из-за заявлений внешнеполитического ведомства Азербайджана о непризнании выборов в новых регионах России. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что в минувшую субботу азербайджанские дипломаты сообщили о непризнании прошлогодних выборов в новых регионах России. Как уточнили в министерстве иностранных дел Азербайджана, Баку не может признать легитимность проведенных ранее референдумов, поскольку часть геополитических игроков все еще считает эти регионы "международно-признанными территориями Украины".

"Мы высказали все по этому поводу", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА новости.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнула, что МИД Азербайджана должен уважать территориальную целостность России. По ее словам, несмотря на спорный правовой статус Нагорного Карабаха, именно российские дипломаты заявили о законности претензий Баку к Еревану по поводу принадлежности этого спорного региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ереван фактически признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом. Позднее слова российского президента подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив, что Москва признает некогда спорную территорию частью Азербайджана.

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