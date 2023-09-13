Андрей Бочкарев рассказал об украсившей станцию метро "Пыхтино" уникальной модели Ту-144

Модель лайнера Ту-144, украсившая станцию "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии метро, создана специалистами конструкторского бюро А.Н. Туполева из авиационных материалов с использованием документации к проекту реального самолета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Над эскалатором станции "Пыхтино" размещена модель в масштабе 1/10 первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, разработанного в КБ Туполева. Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов – алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, – которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет", - заявил Бочкарев.

Заместитель мэра уточнил параметры модели: ее длина составляет более 7,5 метров, размах крыла – почти 3 м, масса – около 180 кг.

При этом Андрей Бочкарев подчеркнул, что модель была сначала выполнена в трехмерной графике. По его словам, нагрузку на уменьшенную копию Ту-144 рассчитывал отдел аэродинамики КБ Туполева, причем с использованием проектной документации к настоящему сверхзвуковому лайнеру.

"Модель была доставлена на "Пыхтино" по частям и собрана непосредственно на станции. Специалисты ГК "Мосинжпроект" и КБ А.Н. Туполева позаботились о надежности и безопасности конструкции – модель установлена на стальных трубах из нержавеющей стали, которые крепятся к стальным балкам. Все узлы обладают большим запасом прочности", – подчеркнул генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов.

Как уточнил генеральный подрядчик строительства, копия Ту-144 является одним из "авиационных" элементов дизайна "Пыхтино" – станция посвящена отечественному самолетостроению. По его словам, на путевой стене размещены графические изображения отечественных летательных аппаратов, а на потолке вдоль платформы смонтированы десять световых конструкций в виде самолетных турбин.

Напомним, ввод нового участка Солнцевской линии, куда входят "Пыхтино", "Аэропорт Внуково" и метромост через реку Ликову, улучшает транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково стал первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

"Мы достроили одну из самых протяженных линий метро – Солнцевскую ветку от "Делового центра" до "Внуково". <...> Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две – это "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны – 40 минут. Это уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт. На Солнцевской линии метро проживают в шаговой доступности около 1,5 млн человек. Так что это очень трудная, сложная, но очень востребованная линия метро", – сказал Сергей Собянин.

Солнцевская линия была построена при участии специалистов ГК "Мосинжпроект", в ее составе действуют 14 станций – от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково".

В 2023 году "Мосинжпроект" отмечает 65-летие. Всего с 2011 года холдингом в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика построено и введено в эксплуатацию в Москве 72 станции, свыше 150 км путей и 11 электродепо.

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