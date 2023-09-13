Путин поднял тост за процветание народов России и КНДР

После переговоров гостей позвали за стол

Президент России Владимир Путин на обеде с северокорейским лидером Ким Чен Ыном поднял тост за благополучие и процветание народов двух государств и дальнейшее укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

В свою очередь Ким Чен Ын предложил тост за победу России и здоровье ее президента.

На обеде, состоявшемся после переговоров Путина и Ким Чен Ына, гостям и участникам переговоров предлагали сибирские и дальневосточные деликатесы, передает ТАСС.

Перед подачей горячих блюд гостей угостили щербетом из облепихи. На горячее предложили два блюда на выбор: осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

На десерт вынесли таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

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