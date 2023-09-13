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МИД России вызвал временного поверенного Молдавии

12:17
  • среда
  • 13 сентября 2023

Кишинев препятствует работе российских СМИ

Временный поверенный в делах Молдавии в Москве вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом в среду, 13 сентября, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Чиновница пояснила, что это произошло из-за ситуации вокруг руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, которого молдавские власти решили депортировать из страны, сообщает ТАСС.

Ранее Мария Захарова указала, что Запад, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать республику в конфликт на Украине. Она предупредила о катастрофических последствиях подобных шагов.

На этом фоне Кишинев принял решение сократить количество российских дипломатов в Молдавии, а глава государства Майя Санду заявила, что действия молдавских властей в отношении сотрудников посольства России в стране являются закономерными.

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