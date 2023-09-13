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Китай прокомментировал поездку Ким Чен Ына в Россию

12:39
  • среда
  • 13 сентября 2023

Пекин и Пхеньян также продолжают углублять отношения

Китайские власти продолжают углублять дружественные отношения с КНДР в условиях, когда связи с Москвой являются для Пхеньяна основным приоритетом. Об этом заявила в среду, 13 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
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Чиновница отметила, что визит Ким Чен Ына в Россию "относится к сфере российско-корейских отношений", при этом выразив удовлетворение по поводу оптимальной ситуации во взаимодействии Пекина с Пхеньяном, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин уже отмечал солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам. В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию стороны обсудили различные аспекты двусторонних и международных отношений.

Северокорейский политик пожелал России одержать победу в ее борьбе с империализмом, а также выразил убежденность в том, что российские военные достигнут целей специальной военной операции на Украине.

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