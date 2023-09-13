МИД Китая потребовал от Украины разъяснений после оскорблений Подоляка

Пекин осудил Киев из-за обвинений в слабом интеллектуальном потенциале

Пекин требует от киевского режима разъяснений после оскорбительного заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Он должен сделать разъяснения", - заявила Мао Нин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Пекин искренне не понимает "сущность" подобного рода заявлений украинского чиновника. По ее словам, власти Китая на протяжении всего периода эскалации отношений между Москвой и Киевом не только призывали участников конфликта к перемирию, но и продвигали собственные инициативы по мирному урегулированию сложившейся ситуации.

"Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись с пониманием к позиции КНР", - заключила дипломат.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стремление Индии и Китая поддержать Россию указывают на "слабый интеллектуальный потенциал" этих государств. По мнению высокопоставленного чиновника, политические руководства вышеуказанных стран пытаются лишь "заработать" на украинском конфликте.

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