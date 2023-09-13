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Американский министр рассказал, когда может начаться война с Китаем

13:03
  • среда
  • 13 сентября 2023

Вашингтон не может позволить себе проигрыш

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал начать подготовку к войне с Китаем.

По его словам, Пекин наращивает свои вооруженные силы для потенциальной войны и намерен одержать победу над США в западной части Тихого океана. Китайцы уже создали два новых вида вооруженных сил. Первая связана с ударами по авианосцам и аэродромам, вторая – для информационного господства в космической и киберсфере.

"Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав <...> Наша задача - сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае ее начала", - сказал Кендалл, выступая на симпозиуме по вопросам развития воздушно-космических сил в Нэшнл-Харбор (цитата по РИА Новости).

По словам министра, война может начаться, если военный потенциал Штатов не позволит сдержать "китайскую агрессию" в сторону Тайваня или какого-либо другого региона. Последствия проигрыша для США окажутся "весьма плачевными", пишет The Hill.

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