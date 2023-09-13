Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России на Украине

Лидер КНДР поддерживает СВО

Российская армия и народ непременно одержат великую победу — такое мнение в среду, 13 сентября, высказал лидер КНДР Ким Чен Ын, находящийся с визитом в России.

Политик выразил убежденность в том, что Россия победит "в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию".

Ким Чен Ын также заявил, что российские военные "блестяще унаследуют традицию Победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства и честь на фронтах СВО, в построении сильного государства", сообщает "Интерфакс".

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что военные или добровольцы из числа граждан КНДР не заявляли о желании присоединиться к специальной военной операции России на Украине.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в свою очередь, подчеркивал, что сообщения о том, что Москва и Пхеньян обсуждали возможность отправки на Донбасс северокорейских добровольцев, не соответствуют действительности.

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