Членами ЕС могут быть не 27, а "более 30" государств

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду, 13 сентября, призвала Евросоюз сформулировать концепцию для успешного расширения интеграционного объединения.

По мнению политика, нужно принять в ЕС в будущем Украину, страны Западных Балкан и Молдавию. Она также отметила "важность перспективы присоединения к ЕС для многих жителей Грузии", чтобы в конечном счете членами Евросоюза стали свыше 30 государств, сообщает "Интерфакс".

Ранее западные средства массовой информации писали, что решение российского лидера Владимира Путина о присоединении новых территорий подтолкнуло ЕС к расширению и началу работы по "экстренному" привлечению в политико-экономический блок как минимум восьми новых членов.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что государства — члены ЕС должны быть готовы к расширению объединения уже к 2030 году.

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