Собянин объявил о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ №1

Изолированные боксы, операционные, акушерско-гинекологическая служба и суперсовременная лаборатория для проведения различных исследований

На месте старых снесенных корпусов инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе теперь современные здания. Чем-то напоминающие морские корабли. Все три соединены переходами. Принцип полной изоляции здесь соблюден везде. Начиная с того, что пациент попадает в больницу, не пересекаясь с другими. В отдельный бокс можно попасть только с уличной галереи.

"Все лабораторные анализы мы будем помещать в специальный бокс, который будет перемещаться уже в специальную лабораторию. Уникальность здесь состоит в том, что здесь беспороговый пол. Мы можем принимать маломобильных граждан. Здесь специальные у нас кровати", - объяснила Вера Гусарова, врач приемно-диагностического отделения.

В боксах есть медицинское оборудование для постоянного контроля состояния пациента. И всё, чтобы чувствовать себя комфортно даже во время длительного пребывания в стационаре.

Строительство нового корпуса первой инфекционной больницы - флагманский проект модернизации всей инфекционной службы столицы. Уже совсем скоро новый корпус откроет двери для пациентов. Его готовность к работе оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю с окончанием строительства крупнейшей инфекционной больницы. Это целый центр, в котором есть все - от неонатального отделения до кафедр ведущих медицинских вузов и ведущих центров. И будет оказываться помощь как детям, так и взрослым. Строительная часть закончена, идут пусконаладочные работы. Я надеюсь, что через 2-3 месяца больница уже примет своих пациентов", - сказал глава города.

"546 мельцеровских боксов. И на высоте эпидемии мы можем развернуть 1028 коек. При этом у нас отдельно будет функционировать инфекционный роддом, хирургическое отделение, которое способно принимать больных с абдоминальной патологией, с урологией, травматологией, гинекологией. Таким образом, у нас сформирован в настоящее время комплекс, многофункциональный инфекционный центр, в котором больные с инфекционной патологией будут получать полный спектр лечебно-диагностических мероприятий", - сообщил главврач Игорь Тюрин.

Под рукой у врачей - все необходимое оборудование экспертного класса. И главное - КТ и МРТ.

"Несколько примеров из практики: под маской инфекции головного мозга очень часто могут скрываться сосудистые нарушения, образования головного мозга, последствия травм. По маской поражения легких при ковиде часто скрываются другие вирусные пневмонии, бактериальные пневмонии", - объяснила Анна Мясникова, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики.

Для уточнения диагноза врачам не нужно будет отправлять пациентов в другую больницу. Не придется везти и к хирургам. Теперь здесь свои операционные. В новом корпусе откроется и Центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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