Подмосковные ветеринары спасают выброшенного с 5 этажа той-терьера

Искалеченного пса привезли в клинику волонтеры

В поисках защиты и сочувствия трехлетний той-терьер жмется к добрым рукам. В ветеринарный центр в подмосковных Бронницах его, полуживого, зоозащитники привезли из Подольска. Собаку кто-то выбросил из окна пятого этажа. Из-за повреждения внутренних органов животному требовалась серьезная хирургическая операция.

"Было серьезное повреждение печени и кровотечение. Кровотечение остановили, все сделали. Сейчас он находится в стационаре", - сообщила Екатерина Ореханова, ветеринарный врач-терапевт, анестезиолог.

Сейчас спасенный волонтерами той-терьер чувствует себя лучше, хотя до сих пор он на обезболивающих. В клинике все отмечают его добрый нрав и спокойный характер. Даже с посторонними он ведет себя ласково.

О том, что хозяин так жестоко расправился с собакой, основатель фонда помощи животным Игорь Айрапетян узнал от полицейских и сразу же помчался на место трагедии. Среди ночи в поисках помощи пришлось объехать три ветклиники в разных концах области. От того, что ему поведали очевидцы произошедшего, повидавший немало волонтер пришел в ужас.

Соседи рассказывают, что перед падением собаки из окна на пятом этаже доносились детский плач и мольбы не торгать животное. При этом семью, снимающую эту квартиру, жители дома описывают как вполне благополучную. Но, говорят, "отец дураком оказался". Якобы собака его побеспокоила, когда он отдыхал. Теперь мужчина в изоляторе временного содержания, дожидается предъявления обвинений. По статье "Жесткое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах" ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Заявление написали соседи. Они же собирали деньги на оплату лечения собаки.

Еще одним героем в этой страшной истории оказался 12-летний Ваня. Он первым подобрал пса и заботился, чтобы в стрессе животное не покалечилось еще сильнее.

Как только животное поправится, ему найдут новый дом. В том, что это случится уже скоро, врачи уверены.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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