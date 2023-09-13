У галереи современного искусства Sistema Gallery появилось новое здание

С огромным залом, лекторием и хранилищем

Далекий космос стал ближе. В новом выставочном пространстве галереи современного искусства Sistema Gallery открылась выставка Ростана Тавасиева "Астероиды и кометы". В соседних залах, уже зарекомендовавших себя, - экспозиция "Планетарные туманности".

"У галереи концепция заключается в сменяемости выставок. Мы открываем новое пространство, новую главу выставкой про космос. Объекты искусства в космическом пространстве – это тот масштаб, апофеоз всего, что может человечество создавать", - отметила гендиректор Анастасия Волкова.

Работы - часть большого проекта "Каталог произведений искусства в космическом пространстве". Первый том одноименного издания выпущен к открытию выставки. Идеи на стыке искусства и науки нашли поддержку одной из ведущих компаний цифровой отрасли - Sitronics Group. Она не только равивает сервисы на основе космических данных, но и поддерживает просветительские и образовательные проекты.

"Мы занимаемся оснащением лабораторий учебных, детских центров. Оборудованием для космического развития и космического образования. Этот проект своим нестандартным взглядом на космические технологии может вовлечь молодежь и привлечь их к отрасли. Технологии, наука и искусство, по нашему мнению, неразрывно связаны и вдохновляют друг друга на развитие", - указала Маргарита Лощинкина, вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Sitronics Group.

В экспозиции - более 30 живописных работ, 20 листов графики и серия скульптур. Для посетителей работают лекторий - для мастер-классов, встреч с художниками и кинопоказов - и открытое хранилище произведений искусства. Увидеть работы Ростана Тавасиева можно до 17 ноября.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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