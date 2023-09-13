Она посвящена 100-летию Зои Космодемьянской

В Музее Победы открылась фотовыставка "Жизнь за Москву", посвященная 100-летию Зои Космодемьянской.

Посетители могут узнать о судьбе этой героини Великой Отечественной, ее довоенной жизни, учебе, увлечениях, отношениях с младшим братом Александром. Вся история подается через личные вещи семьи, фотографии и воспоминания матери.

Так, гости смогут увидеть классный журнал 8 "А" класса 201-й школы, в котором учились Космодемьянские, карандашные наброски Александра, его мольберт и ученический портфель, платье и пальто Зои.

Вторая часть выставки посвящена еще семи женщинам-героям, которые в войну наравне с мужчинами сражались на передовой и в воздушных боях.

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