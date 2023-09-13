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Жители Подмосковья увидели северное сияние

15:11
  • среда
  • 13 сентября 2023

Разноцветные всполохи ярко окрашивали темное небо

Накануне поздно вечером в Подмосковье наблюдали редкое в наших широтах явление - северное сияние. Принесла его магнитная буря.

Разноцветные всполохи ярко окрашивали темное небо. Лучше всего они были видны недалеко от Сергиева Посада, рядом с источником "Гремячий ключ". Те, кому повезло увидеть фантастическое зрелище, недоумевали: как полярное сияние могло появиться в средней полосе России, да еще в сентябре.

Метеорологи объясняют все вполне прозаично. Так называемый солнечный ветер, достигнув Земли, вызвал высыпание частиц, именно они и светятся в атмосфере

"Цвет возникает от взаимодействия проникающего космического излучения в атмосферу Земли. При соударении с атомами кислорода происходит такое свечение. Кислород светится красным, азот - красным и фиолетовым", - рассказал Владимир Минлигареев заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики.

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Северное сияние
Северное сияние
Северное сияние
Северное сияние
Северное сияние
Северное сияние
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