Греф назвал недостаточными меры для стабилизации рубля

Банк России ведет активную работу для предотвращения дальнейшего ослабления курса национальной валюты

Предпринимаемые властями меры для стабилизации курса национальной валюты недостаточно эффективны. Об этом в интервью новостному телеканалу "Россия-24" заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно", - заявил Греф, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава денежно-кредитной организации подчеркнул, что о неэффективности стабилизационных мер прекрасно знают не только в ЦБ, но и в кабинете министров страны. По его словам, в связи с этим сотрудники профильных ведомств ведут "активную работу" в этом направлении.

Он также добавил, что, согласно классическим постулатам экономической теории, в качестве одной из мер предотвращения волатильности курса национальной валюты принято использовать такой макроэкономический инструмент, как, например, повышение процентной ставки. Однако августовское повышение ставки, предпринятое Банком России, не привело к стабилизации курса рубля, поскольку на данный момент арбитраж на фондовом рынке "слишком высок", пояснил экономист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевые факторы, оказывающие влияние на курс национальной валюты, управляемы. По мнению российского лидера, непреодолимых сложностей в стабилизации курса рубля на данный момент нет.

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