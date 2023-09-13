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Пожар на Севморзаводе после атаки дронов потушили

13:40
  • среда
  • 13 сентября 2023

Украина нанесли удар беспилотниками по Севастополю

Пожар на Севморзаводе в Севастополе, вспыхнувший после ночной ракетной атаки киевского режима, оперативно потушили. Об этом в среду, 13 сентября, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Политик подчеркнул, что по "понятным причинам" дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет, сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство обороны сообщало, что в ночь на 13 сентября украинские военные ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, радикалы пытались тремя безэкипажными катерами атаковать отряд кораблей Черноморского флота.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала, что непрекращающимися атаками на российскую территорию киевский режим подтверждает свою террористическую сущность, не разглядеть которую "больше невозможно, даже в самых отдаленных уголках нашей планеты".

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