Собянин осмотрел новый комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 в САО

Это флагманский проект модернизации

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении основных работ по строительству нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1 на Волоколамском шоссе.

Он начнет принимать пациентов через два–три месяца. В настоящий момент идут пуско-наладочные работы. В центре есть все: от перинатального отделения до кафедры ведущих медицинских вузов

Новые корпуса ИКБ №1 стали одними из самых сложных с технологической стороны в стране, отметил Собянин. По словам главного врача ИКБ №1 Игоря Тюрина, в клинике оборудовано 546 мельцеровских боксов, с возможностью расширения коечной мощности в два раза.

Строительство инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории ИКБ №1 началось в феврале 2020 года на месте снесенных устаревших корпусов больницы. Комплекс состоит из трех корпусов общей площадью 133 тысячи квадратных метров.

В центральном корпусе будет размещен центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром для оказания помощи пациентам с хроническими гепатитами B, C и D. Также на базе центрального корпуса будут работать профильные кафедры медицинских вузов с лекционными залами. В этом же корпусе оборудована клиническая лаборатория, которая рассчитана на проведение до 15 тысяч исследований в сутки.

Отмечается, что строительство нового корпуса ИКБ №1 стало флагманским проектом модернизации инфекционной службы Москвы, в рамках которой была полностью обновлена инфраструктура этой отрасли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"