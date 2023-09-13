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Песков раскрыл новые детали переговоров Ким Чен Ына и Путина

13:56
  • среда
  • 13 сентября 2023

Политики провели содержательную беседу

Переговоры российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына были очень важными и содержательными. Об этом в среду, 13 сентября, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Ким Чен Ына состоялись. Главное

В эфире Первого канала чиновник сообщил, что Северная Корея интересуется возможностями сотрудничества с Россией в сферах авиации, транспорта и инфраструктуры. 

Песков также подчеркнул, что "сам факт приезда сюда Ким Чен Ына — тоже, с точки зрения двусторонних отношений, очень важное событие".

Владимир Путин ранее отмечал интерес северокорейского коллеги к космической отрасли — Ким Чен Ыну показали ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара" на космодроме Восточный.

Высокий гость из КНДР также выразил полную убежденность в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции и "в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию".

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