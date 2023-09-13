Недальновидная политика Вашингтона приведет к уничтожению Украины

Решение Вашингтона о передаче ВСУ "урановых снарядов" является бесчеловечным и неэтичным. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон в рамках очередного пакета военной помощи анонсировал передачу украинской армии снарядов с обедненным ураном. Уточняется, что такие снаряды предназначены исключительно для американских танков Abrams, которые, вероятно, прибудут на Украину уже весной следующего года.

Как отметил правозащитник, такие снаряды активно применялись во многих локальных конфликтах, которые так или иначе были "развязаны" при содействии американских властей. По мнению де Йонге, использование "радиоактивных" боеприпасов в конфликтной ситуации на Украине приведет не только к "широкомасштабному" заражению почвы, но и к значительному росту возникновения онкологий среди мирного населения страны.

"Это тактика разрушения планеты: мол, если мы не получим Украину, то оставим России отравленную землю, которую она не сможет использовать, - вот такая логика. Это неэтично и бесчеловечно", - заявил де Йонге.

При этом основатель правозащитной организации подчеркнул, что подобного рода поставки свидетельствуют об истощении оборонно-промышленного потенциала США. Иными словами, американцам уже нечего передавать Киеву для "спасения" провального контрнаступления ВСУ, заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активное использование "урановых снарядов" в зоне военной спецоперации не приведет к риску заражения украинских земель радиацией. Позднее на высказывание главы атомной организации отреагировал постоянный председатель России при ООН Василий Небензя, отметив, что такими действиями американские и европейские политики пытаются уничтожить Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"