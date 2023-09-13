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Путин напомнил о рамках в военно-техническом сотрудничестве с КНДР

14:20
  • среда
  • 13 сентября 2023

Политик провел переговоры с лидером Северной Кореи

Россия соблюдает определенные ограничения, расширяя сотрудничество с Северной Кореей. Об этом в среду, 13 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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При этом президент заявил, что "есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом".

Россия — самодостаточная страна, однако "в рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их", рассказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не будет препятствием для развития двусторонних отношений с Пхеньяном.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок заявил, что если военные учения России и КНДР состоятся, может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН.

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