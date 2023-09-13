Шойгу объявил о начале осенней кампании в рамках СВО

Россия продолжает спецоперацию

В 2023 году в рамках специальной военной операции прошли весенняя и летняя кампании, теперь "пришла осенняя кампания". Об этом в среду, 13 сентября, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Генерал армии подчеркнул, что ВС России держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, причем где-то это делать сложнее, однако "ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надежно".

При этом российские военнослужащие продолжают "выбивать технику, личный состав, всех тех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление", заявил Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна признавала, что подготовка ВС России к контрнаступлению Украины привела к провалу планов киевского режима. При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что, несмотря на "колоссальные" потери украинской армии в зоне военной спецоперации, руководство киевского режима не планирует останавливать ход контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что его стране можно не ждать хэппи-энда в конфликте с Россией, поскольку "мы потеряли много людей".

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