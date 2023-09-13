Глава киевского режима не планирует проводить выборы на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует объявить войну России уже этой осенью. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени", - написал Кива.

При этом бывший парламентарий подчеркнул, что такие намерения главы киевского режима в перспективе приведут не только к уничтожению большей части мужского населения Украины, но и к возникновению Третьей мировой войны. По его словам, Зеленский намеренно пытается "втянуть в конфликт" страны "коллективного" Запада для значительного увеличения военной и финансовой поддержки ВСУ.

Он также добавил, что скрытая причина официального объявления войны России заключается в стремлении украинского лидера "сорвать" проведение президентских выборов в стране. Иными словами, Владимир Зеленский пытается удержаться у власти "любыми способами", заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высказывания американских политиков о "готовности" киевского режима к возобновлению переговорного процесса с Москвой противоречат украинскому законодательству. По словам российского лидера, именно указ Владимира Зеленского, запрещающий мирные переговоры с Россией, не позволяет сбыться надеждам Белого дома.

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