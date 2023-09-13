Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы

Решение опубликовано в официальных изданиях Московской городской избирательной комиссии

Сегодня Мосгоризбирком официально зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром Москвы. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

Теперь победителю будет выдано удостоверение об избрании мэром Москвы, а сегодняшнее решение опубликовано в официальных изданиях Московской городской избирательной комиссии.

Накануне Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра столицы, согласно которым Сергей Собянин набрал 76,39% голосов.

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