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Силы ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS

14:50
  • среда
  • 13 сентября 2023

Уничтожены 37 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также российские военные уничтожили украинские радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области и СТ-68 в Днепропетровской области.

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