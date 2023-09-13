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Поврежденные украинскими ракетами корабли в Севастополе восстановят

14:56
  • среда
  • 13 сентября 2023

Об этом рассказали в Минобороны

Военные корабли, поврежденные в результате украинского удара по Севастополю, будут восстановлены и продолжат боевую службу. Об этом в среду, 13 сентября, рассказали в российском Министерстве обороны.
Пожар на Севморзаводе после атаки дронов потушили

В ведомстве уточнили, что повреждения получили два корабля Военно-Морского флота России, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе.

О том, какие повреждения получили боевые корабли, не сообщается, отмечает "Интерфакс".

Ранее Министерство обороны сообщало, что в ночь на 13 сентября украинские военные ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, радикалы пытались тремя безэкипажными катерами атаковать отряд кораблей Черноморского флота.

Несмотря на все попытки атак ВСУ, Черноморский флот продолжает выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции. 9 сентября он своевременно обнаружил и уничтожил три украинских морских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост. До того самолетами морской авиации Черноморского флота были ликвидированы четыре катера ВСУ с десантом.

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