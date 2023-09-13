Подоляк попытался оправдаться за слова об интеллектуальном потенциале Индии и Китая

Чиновник допустил резкие высказывания

Слова о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая были вырваны из контекста. Такое заявление сделал в среду, 13 сентября, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Чиновник попытался оправдаться за свои резкие заявления, заверив, что его неверно поняли.

При этом Подоляк попытался обвинить в случившемся Россию, заявив, что это якобы именно российская сторона "вырвала слова из контекста, исказила смысл", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Высказывания украинского чиновника вызвали негодование властей Китая. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин требует от киевского режима разъяснений после оскорбительного заявления Подоляка. Чиновница напомнила, что Китай пытается добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

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