Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых обломков БПЛА

На место происшествия направлены специалисты

На румынско-украинской границе вновь были обнаружены обломки неизвестного летательного аппарата, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Минобороны Румынии.

Уточняется, что обломки летательного аппарата были обнаружены в нескольких километрах от населенного пункта Нуфэрул. При этом в министерстве подчеркнули, что на территории Румынии, вероятно, вновь потерпел крушение БПЛА.

"Обломки могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что на место происшествия был экстренно направлен вертолет ВВС Румынии с бригадой специалистов на борту. В ближайшее время военнослужащие должны будут установить тип разбившегося аппарата, заключили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на данный момент власти Румынии не располагают достаточным количеством доказательств, которые указывали бы на причастность Москвы к инциденту с потерпевшим крушение на территории страны БПЛА. По мнению высокопоставленного дипломата, голословные заявления румынских политиков по этому поводу приведут лишь к "новому витку" напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"