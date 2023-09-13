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Росгвардейцы нашли в ДНР тайник с оружием ВСУ

15:28
  • среда
  • 13 сентября 2023

В схроне были гранатометы и пулеметы

Спецназ Росгвардии обнаружил в Донецкой народной республике тайник, оборудованный ВСУ. В схроне было оружие из стран НАТО.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативно-розыскные мероприятия вели росгвардейцы вместе с военными контрразведчиками. Схрон обнаружили в разрушенном доме одного из населенные пунктов.

Из тайника извлекли немецкий пулемет MG. 42/59 и 40-миллиметровый гранатомет М320А1 производства США. Также в схроне нашлись три пистолета Макарова, три автомата Калашникова и более восьми тысяч патронов, сообщила пресс-служба Росгвардии.

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