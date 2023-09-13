Россия не собирается закрываться от всего мира

Россия не намерена обеднять себя и отказываться от мировой культуры в ответ на позицию зарубежных политиков, не нашедшую поддержки разумных людей. Такое мнение высказал в среду, 13 сентября, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

Представитель Кремля подчеркнул, что "в России никому не придет в голову отменять английский язык или немецкий, потому что у нас была ожесточенная Великая Отечественная война, или французский, потому что Наполеон когда-то пришел в Россию, или украинский".

Попытки отказаться от мировой культуры означали бы стремление обеднить самих себя, цитирует Толстого ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что молодые россияне гордятся "своей культурой, богатыми историческими корнями, нашими завоеваниями, нашей наукой".

Президент Италии Серджо Маттарелла заявлял, что "культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом", поскольку страны должны обмениваться культурным опытом, несмотря на политические конфликты.

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