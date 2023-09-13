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"Истребителей не хватает": военные ВСУ признали превосходство России в воздухе

15:59
  • среда
  • 13 сентября 2023

Украинские военные не могут продолжать контрнаступление

Доминирование ВС России в воздушном пространстве не позволяет украинской армии "реанимировать" провальное контрнаступление в зоне военной спецоперации, передает издание The Washington Post со ссылкой на комментарий военнослужащего ВСУ.   

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Как отметил украинский военный, ударные БПЛА российской авиации "терзают" ВСУ на ключевых направлениях фронта. По мнению солдата, активное использование истребителей при отражении атак уже давно стало залогом успеха оборонительной стратегии ВС России.

"Российские военные знают о недостатках Украины. У нас не хватает истребителей и систем ПВО", - заявил боец ВСУ, чьи слова приводит РИА новости.  

При этом авторы публикации подчеркнули, что украинское командование недооценило оборонительный потенциал российской армии. По данным аналитиков издания, именно этот фактор привел к "тотальному" провалу наступательных действий Украины.  

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские военные не могут продолжать наступательные действия в зоне СВО из-за нехватки ресурсов. По мнению военного аналитика, снарядное голодание не позволяет механизированным бригадам ВСУ отражать массированные атаки российской армии.

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