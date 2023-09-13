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ЕС продлил индивидуальные санкции против России

15:52
  • среда
  • 13 сентября 2023

Рестрикции пролонгированы еще на полгода

Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции в отношении России.

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Совет интеграционного объединения решил пролонгировать ограничительные меры в отношении "лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель планировали ослабить и затем "разделить" Россию, однако начатую с этой целью торговую войну проиграли, а санкции ударили по их же авторам.

Американская газета The New York Times признала, что Россия, несмотря на санкционные ограничения со стороны Запада, смогла существенно нарастить производство ракет, танков и другого вооружения.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что отечественный бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам и осваивает перспективные ниши, а также расширяет действующие проекты.

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