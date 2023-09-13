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ЦИК признал состоявшимися прошедшие в регионах России выборы

15:57
  • среда
  • 13 сентября 2023

Это относится и к довыборам в Госдуму

Центризбирком подвел итоги единого дня голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии признала прошедшие в регионах России выборы разного уровня состоявшимися.

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По словам Памфиловой, подведены итоги голосования во всех четырех регионах, где прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Красноярский край и Липецкая область.

В названных регионах выборы признаны состоявшимися. Как, впрочем, и в целом выборы разных уровней во всех субъектах Российской Федерации состоялись, приводит слова главы ЦИК ТАСС.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком официально зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром Москвы. Решение опубликовано в официальных изданиях Московской городской избирательной комиссии.

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