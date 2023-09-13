Число жертв наводнения в Ливии достигло 7 тысяч

Тысячи тел погибших остаются на улицах

Количество жертв наводнения и ливней в Ливии продолжает расти. По последним данным, погибли 7 тысяч жителей ливийского города Дерна, расположенного на северо-востоке страны.

Как сообщил египетским СМИ официальный представитель Палаты представителей Ливии Абдалла Бельхак, тысячи тел погибших остаются на улицах города или в море. Власти пока не имеют возможности их захоронить, передает ТАСС.

Пропавшими без вести в результате наводнения в Дерне числятся более 9 тысяч человек. Представитель Красного Полумесяца сообщил, что в городе полностью разрушено три района. Соболезнования ливийскому руководству выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер заявил, что Москва готова оказать необходимую помощь.

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