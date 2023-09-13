Доходы России от экспорта нефти резко возросли

В августе страна получила почти на 2 миллиарда долларов больше

Прибыль России от экспорта нефти в августе возросла на 1,8 миллиарда долларов по сравнению с июльским показателем. Суммарная выручка от экспорта сырья к концу последнего летнего месяца составила 17,1 миллиарда долларов, подсчитали в Международном энергетическом агентстве.

В отчете МЭА отмечается, что сырьевая прибыль России достигла наибольшего с октября 2022 года уровня. Прироста удалось добиться благодаря увеличению средних цен на российскую нефть: по итогам августа стоимость барреля поднялась на 9,30 доллара.

По данным экспертов агентства, средняя стоимость российской нефти в августе составила около 70 долларов за баррель. В начале сентября бочка стоила уже 75 долларов – то есть, рыночные цены на российское сырье превысили введенные Западом ограничения на 15 долларов.

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