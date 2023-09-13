Бросаются под машины и нападают на детей: кабаны устроили переполох в Ростове-на-Дону

Поймать пока удалось только одну дикую свинью

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают диких кабанов, которые бегают по разным частям города. Животных видели не только на окраинах, но даже в центре. Ищут Пумб за хулиганство: они пугают прохожих, громят детские площадки, умудрились даже попасть в ДТП.

Видео с кабанами сейчас - самые популярные у жителей Ростова-на-Дону. Есть весёлые, есть - не очень. Три дня назад начиналось все с идиллических прогулок в парке и восторженных комментариев. По мере того, как кабаны продвигались всё ближе к центру города, веселья у жителей поубавилось. Их даже сложно было подсчитать. Вот один лежит, уставший, спокойно отдыхает в луже, пока его совсем не маленький пятачок снимают десятки людей.

Но чаще всего кабаны пребывают не в расслабленном состоянии. Вот сразу несколько здоровых, взрослых особей изучают городскую территорию ночью. А это они же днём (см. видео). Не боятся ни людей, ни собак.

А дальше события начали развиваться по опасной траектории. Один кабан, явно дезориентированный в пространстве, выбежал на оживленнную трассу и угодил под колеса.

В городском парке с визгом бросились врассыпную взрослые и дети - агрессивное животное уже никому не напоминало милого героя из любимого мультика.

А в одном из дворов, причем с огороженной и охраняемой территорией, чуть не произошла трагедия. По непонятным для многих причине кабаны прорвали сетку детской площадки и заметались.

9-летний Арсен чудом избежал мощного столкновения, говорит его мама. Кабан лишь задел его ногу своим копытом.

"Вот там они играли на тренажерах. Кабан подбежал, начал кидаться, сетку сбил. Они начали убегать, и кабан отсюда бежит. И вот возле этого заборчика он его с ног сбил", - рассказывает Нелли Мкртчян, мама пострадавшего мальчика.

Жители тут же попрятали своих детей и вызвали полицию. Кабаны тем временем мирно лежали под забором, никуда не торопясь. Что касается Арсена с товарищами, то они никаких претензий к своим преследователям не имеют.

На данный момент, по сообщениям из официальных источников, удалось поймать, по меньшей мере, одно животное. После осмотра никаких опасных заболеваний, в том числе бешенства, не выявлено. Так что его уже выпустили в дикую природу. Как далеко от города - не сообщается. Правда, упоминается некое частное хозяйство, из которого они якобы сбежали. Знать бы, откуда пришли, говорят местные, сами бы проводили. Да вот только потенциальные хозяева молчат, кабаны - тоже.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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