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Прибалтийские страны запретили въезд для машин с российскими номерами

18:06
  • среда
  • 13 сентября 2023

Литва намерена их конфисковывать

Евросоюз, объявивший на прошлой неделе о целом списке вещей, которые запрещено ввозить на его территорию россиянам, решил смягчить свою позицию. После того как в самой Европе высмеяли санкционные "новации" Брюсселя, там  заявили, что запрет следует применять "пропорциональным и разумным образом".

То есть у россиян не будут отбирать на таможне, к примеру, влажные салфетки и туалетную бумагу.

Что же касается  других вещей, том числе автомобилей, то это мол прерогатива отдельных членов ЕС. И тут как всегда вновь "отличились" наши прибалтийские соседи. Латвия уже ввела запрет на въезд в страну на зарегистрированных в России автомобилях, а Литва пообещала конфисковывать машины россиян. Таллин с сегодняшнего дня тоже объявил охоту на автомобили с российскими номерами, правда разрешив нашим гражданам пересекать эстонскую границу на мотоциклах и автобусах.


 

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