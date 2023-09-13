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В США отказались гарантировать дальнейшую помощь киевскому режиму

17:24
  • среда
  • 13 сентября 2023

Политики ставят под сомнение необходимость поддержки Украины

Запад не дает гарантий дальнейшей поддержки Киева. Эксперты подчеркивают, что потеря Украиной поддержки со стороны США приведет к куда более драматичным последствиям, чем потеря европейской помощи.

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Как отмечают авторы статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Affairs, политические круги в Европе и США ставят под сомнение необходимость долгосрочной поддержки Украины. Если ослабнет поддержка Киева в ЕС, то у него все равно останется прочный фундамент в лице США.

А вот потеря помощи Вашингтона имела бы куда более драматичный эффект.  Подчеркивается, что все военные обязательства США перед Киевом соответствуют совокупным военным обязательствам Евросоюза.

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