В США отказались гарантировать дальнейшую помощь киевскому режиму

Политики ставят под сомнение необходимость поддержки Украины

Запад не дает гарантий дальнейшей поддержки Киева. Эксперты подчеркивают, что потеря Украиной поддержки со стороны США приведет к куда более драматичным последствиям, чем потеря европейской помощи.

Как отмечают авторы статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Affairs, политические круги в Европе и США ставят под сомнение необходимость долгосрочной поддержки Украины. Если ослабнет поддержка Киева в ЕС, то у него все равно останется прочный фундамент в лице США.

А вот потеря помощи Вашингтона имела бы куда более драматичный эффект. Подчеркивается, что все военные обязательства США перед Киевом соответствуют совокупным военным обязательствам Евросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"