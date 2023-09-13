Сергей Левкин: Более 800 мероприятий провели в рамках МУФ в парке "Зарядье"

Активности проходили во всех известных локациях "Зарядья"

В рамках Московского урбанистического форума в парке "Зарядье" прошло больше 800 различных мероприятий. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Речь идет о культурных, спортивных, творческих и образовательных мероприятиях, мастер-классах для детей и взрослых, питчинг- и кейс-сессиях, воркшопах и лекциях признанных экспертов, известных студий и бюро".

Активности проходили во всех известных локациях "Зарядья". Концертный зал стал единым выставочным пространством под названием "Город для каждого", где были представлены 10 крупнейших проектов, градостроительных достижений Москвы за последние 10 лет.

"Здесь же состоялось ключевое событие Московского урбанистического форума – деловая программа с участием руководства города. Свыше 40 сессий и лекций, 230 российских и зарубежных спикеров мирового уровня, среди них автор концепции "8 80 Cities" Гил Пеньялоса, пионер "зеленой" архитектуры из Малайзии Кен Еанг, а также автор проекта велосипедной супермагистрали в Дубае протяженностью 93 км Бахараш Багериан. Двухдневную программу посетили более 10 тыс. участников, более миллиона человек посмотрели онлайн", – рассказал Левкин.

Не менее значимым событием стало проведение в концертном зале конкурса "Культурный код". Он был задуман как способ взглянуть на столицу, ее культуру, образ жизни и развитие глазами горожан. Из 539 присланных заявок экспертный совет отобрал 309 работ. 15 стали победителями.

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