В Лондоне подтвердили использование британских ракет для удара по Севастополю

Ракеты запускали с самолетов

ВСУ использовали британские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для удара по заводу в Севастополе. Информацию подтвердили телеканалу Sky News осведомленные источники в Лондоне и Киеве.

Минувшей ночью Киев атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. ПВО сбила cемь ракет, два судна, находящиеся в ремонте, получили повреждения. Пострадали, по информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, 24 человека. Командующий ВВС Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале заявил, что удар был нанесен с самолетов.

Также, по данным Минобороны, три безэкипажных украинских катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, которые совершали морской переход. Все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков", передает РИА Новости.

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