ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Лондоне подтвердили использование британских ракет для удара по Севастополю

18:24
  • среда
  • 13 сентября 2023

Ракеты запускали с самолетов

ВСУ использовали британские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для удара по заводу в Севастополе. Информацию подтвердили телеканалу Sky News осведомленные источники в Лондоне и Киеве.

Поврежденные украинскими ракетами корабли в Севастополе восстановят
Минобороны сообщило об ударе ВСУ крылатыми ракетами по Севастополю

Минувшей ночью Киев атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. ПВО сбила cемь ракет, два судна, находящиеся в ремонте, получили повреждения. Пострадали, по информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, 24 человека. Командующий ВВС Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале заявил, что удар был нанесен с самолетов.

Также, по данным Минобороны, три безэкипажных украинских катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, которые совершали морской переход. Все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков", передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Британская ракета Storm Shadow
Британская ракета Storm Shadow
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.