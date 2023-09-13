Выставка к 100-летию московского спорта откроется в Новой Третьяковке 14 сентября

Выставка продлится до 14 января 2024 года

В Западном крыле Новой Третьяковки 14 сентября откроется выставка, посвященная 100-летию московского спорта. Посетители увидят более 150 экспонатов, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Как отметил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, место проведения выставки символично. 100 лет назад, в сентябре 1923 года, на этом месте в рамках Первого всесоюзного праздника физкультуры и спорта был построен один из первых стадионов в нашей стране.

"В середине ХХ века на месте стадиона было начато строительство здания Центрального дома художника и Третьяковской галереи" - сказал Кондаранцев.

В состав выставки вошло более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из собрания Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Курской картинной галереи имени Дейнеки, Мурманского областного художественного музея, Ярославского художественного музея, Астраханской картинной галереи имени Догадина и других региональных музеев.

Среди представленных в экспозиции работы Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, Матвея Манизера, Юрия Пименова, Бориса Тальберга, Георгия Нисского, Федора Решетникова и многих других.

Уточняется, что выставка поделена на девять разделов. В каждый из них включены произведения разных лет. Также совместно с "Союзмультфильмом" галерея подготовила экспозицию, посвященную эволюции советской физкультурно-спортивной мультипликации до 1980-х годов.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева отметила, что спортивная тема занимает важно место в творчестве художников, особенно в 20 веке, когда развитие спорта было неотделимо от задачи формирования нового человека.

Выставка продлится до 14 января 2024 года. Выставка организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Департаментом спорта города Москвы при поддержке Сбербанка.

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