Шойгу утвердил список освобождающих от службы по контракту болезней

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Перечень болезней, при которых ограниченно годным к военной службе нельзя служить по контракту в Вооруженных силах России, утвердил глава Минобороны Сергей Шойгу. Речь идет о периоде мобилизации, военного положения и о военном времени.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации списке указаны ВИЧ, гепатит B и C, сахарный диабет I типа. Также в перечне фигурируют бронхиальная астма средней степени тяжести, все формы активного туберкулеза дыхательных органов и эпилепсия.

На службу по контракту не примут также страдающих психическими расстройствами от употребления психоактивных веществ. В перечне - инсульты и их последствия, поражения центральной нервной системы и сердечная недостаточность.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, за последние полгода контракт о службе в ВС подписали 270 тысяч человек. По данным российского лидера, ежедневно контракты подписывают до полутора тысяч человек.

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